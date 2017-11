VRT zendt voor eerste keer islamitische eredienst uit EB

17u41

Bron: VRT 0 Thinkstock Illustratiefoto. De openbare omroep VRT zal voortaan twee islamitische erediensten per jaar uitzenden. De eerste is op zondag 10 december om 10.00 uur te zien bij Eén.

Als publieke omroep heeft VRT jarenlange ervaring met het in beeld brengen van erediensten. Naast rooms-katholieke erediensten deed VRT dit al voor verschillende erkende religies in ons land: de orthodoxe, de protestants en de evangelische kerk, net als voor de Joodse gemeenschap.

"Het uitzenden van erediensten wordt beschouwd als een service", zegt Hans Van Goethem. "Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op die manier de viering toch volgen. En door in alle openheid bij elkaar te laten binnenkijken, kunnen mensen elkaars geloof ook beter begrijpen".

"Het is namelijk de opdracht van VRT om de Vlaming in contact te brengen met verschillende opinies, opvattingen en levensbeschouwingen. Daarom worden levensbeschouwelijke strekkingen geïntegreerd in het aanbod, op radio, televisie en online. Daarnaast organiseert VRT structureel overleg met vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwelijke strekkingen", zegt Van Goethem nog.

De islamitische erediensten worden tijdens de week opgenomen en uitgezonden op zondag, de gebruikelijke dag in de programmagids. Indien er die dag een rooms-katholieke eredienst gepland staat dan wordt die islamitische eredienst hiervoor uitgezonden.

Op zondag 10 december wordt het verslag uitgezonden van de islamitische ceremonie van 6 december in de Hasaan Ebno Tabit-moskee in Genk. Dit gebeurt naar aanleiding van de verjaardag van de geboortedag van de profeet Mohammed.