VRT zendt campagnefilmpje ALS Liga niet uit wegens “te schokkend” FT

20 juni 2019

17u27 2 VRT weigert een nieuw campagnefilmpje van de ALS Liga uit te zenden op televisie. “Te hard”, klinkt het.

Een jongetje van een jaar of 8 slaat in paniek in het zwembad in de tuin van een villa. Aan de rand kijkt een ALS-patiënt toe. De man zit in een rolstoel en kan de jongen niet helpen. Hij kan evenmin hulp roepen. Je ziet enkel onmacht. En dan stopt het kind met spartelen. “Hoe voel jij je nu... in het lichaam van een ALS-patiënt?” luidt de boodschap. “Help het onderzoek vooruit. Doe een gift." U had het filmpje deze week moeten zien op VRT - vandaag is het ook Wereld-ALS-dag -, maar kwam er dus niet.

“We schrappen heel zelden televisiespots op de openbare omroep”, zegt woordvoerder Hans Van Goethem. “Maar dit filmpje komt onaangekondigd te hard binnen." De omroep biedt maatschappelijke organisaties als de ALS Liga, gratis zendruimte om hun boodschap te verkondigen. “Die spots zijn op alle tijdstippen te zien. En dus kunnen ook kinderen ze tegenkomen op tv. Een schokkend filmpje dat onderdeel is van een docu of fictiereeks kan je kaderen, dit niet.” VRT zegt dat zulke beelden ook gevoeliger liggen dan vroeger. “Wij zijn toegankelijker geworden, de burger mondiger. We horen dat meer en meer kijkers de filmpjes als te schokkend ervaren. Al snappen we de problematiek en aanpak van ALS, natuurlijk.”

Wat dan met de Infrabelcampagne vorig jaar waar de kijker een man ziet overreden worden door een trein? “We bekijken geval per geval.” Marketingprofessor Patrick De Pelsmacker (UAntwerpen): “Hoe meer choquerende filmpjes, hoe minder effect ze hebben. Bovendien maak je mensen chronisch angstig. De tolerantiedrempel mag best hoger voor een goed doel of maatschappelijk thema. Maar als iedereen campagne voert met zulke filmpjes speel je voortdurend in op de emoties van kijkers. Dat is ethisch niet verantwoord.”

Volgens de ALS Liga heeft VRT het recht niet te beslissen of iets te hard is als dit “een effectieve realiteit is”, zegt CEO Evy Reviers. “Een echte ALS-patiënt speelt trouwens de hoofdrol en staat volledig achter het scenario.” In ons land lijden meer dan 1.000 mensen aan de dodelijke zenuwspierziekte.