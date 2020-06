VRT-voorzitter ontkent met klem politieke inmenging geschrapte passage ‘De Ideale Wereld’: “Onjuist en tendentieus” mvdb Bron: Belga

18 juni 2020

14u58 4 TV De voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, Luc Van den Brande, ontkent met klem dat er sprake was van “enige inmenging, noch druk, noch vraag om een of andere beslissing te nemen” toen de Vlaamse openbare omroep besliste om een passage uit ‘De Ideale Wereld’ te schrappen na kritiek van het Vlaams Belang. Van den Brande heeft het over “volstrekt onjuiste en tendentieuze berichtgeving”.



Een passage uit het satirische VRT-programma ‘De Ideale Wereld’ - waarin komiek Geert Hoste grapt dat Vlaams Belangers met een mondmasker elkaar begroeten met een Hitlergroet - is uit de desbetreffende aflevering geschrapt op de website VRT.nu. Volgens De Standaard gebeurde dat op vraag van het Vlaams Belang, meer bepaald na kritiek van Jan Huijbrechts, die namens de extreemrechtse partij in de raad van bestuur zetelt. De krant citeert in het bewuste artikel enkele e-mails, onder meer van voorzitter Luc van de Brande.

Die laatste is niet te spreken over de berichtgeving, liet hij donderdagmiddag blijken aan het begin van een online hoorzitting in de commissie Media van het Vlaams parlement. “Wanneer mij dit is aangemeld heb ik onmiddellijk, zoals het hoort, de gedelegeerd bestuurder op de hoogte gebracht en heb ik het aan de autonomie van het management overgelaten om een beslissing te nemen. Het is dus volstrekt onjuist en tendentieus wat ik in die krant gelezen heb. Ik zou ook kunnen verwijzen naar mails die ik van één van de betrokken journalisten gekregen heb, die buitengewoon tendentieus zijn, maar ik heb niet de gewoonte mails te delen”, aldus een boze Van den Brande. “Ik heb gehandeld zoals het hoorde en er kan geen inmenging, noch druk, noch vraag om de een of andere beslissing te nemen afgeleid worden uit de mailwisseling of de contacten die er geweest zijn.”

Eerder benadrukten ook interim-CEO Leo Hellemans en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) al dat de beslissing om de passage te schrappen autonoom gebeurde door het management, in samenspraak met de programmamakers. Vlaams Belang eist intussen een recht van antwoord bij De Standaard. De partij ontkent dat ze de VRT heeft gevraagd het bewuste fragment te censureren.

Commissieleden Karin Brouwers (CD&V) en Freya Perdaens (N-VA) zijn er niet over te spreken dat commissievoorzitter Elisabeth Meuleman (Groen) het 'De Ideale Wereld’-item alsnog op de agenda plaatste, terwijl het onderwerp van de vergadering het VRT-jaarverslag 2019 is.

