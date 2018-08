VRT sluit deal met TV Vlaanderen: tv-zenders toch nog beschikbaar via antenne kg

30 augustus 2018

10u54

Bron: Belga 0 Het zal dan toch mogelijk blijven om na 1 december de VRT-zenders één, Canvas en Ketnet te ontvangen via de ether. Alleen zal dat niet langer gratis kunnen. De Luxemburgse mediagroep M7, het moederbedrijf van TV Vlaanderen, heeft een akkoord gesloten met de VRT om de zenders op te nemen in zijn abonnementsformule Antenne TV.

De openbare omroep kondigde in mei aan vanaf 1 december te stoppen met de uitzendingen via DVB-T. Via die technologie kunnen de zenders van de VRT overal in Vlaanderen gratis met een DVB-T-ontvanger en een antenne bekeken worden. De openbare omroep vond de investering in de technologie niet meer verantwoord voor het kleine aantal gebruikers. De schattingen lopen uiteen van 45.000 tot 100.000 antennekijkers.

TV Vlaanderen

Met TV Vlaanderen is er echter ook een commerciële speler actief op de markt van digitale televisie via de antenne. Dat bedrijf biedt voor 9,95 euro per maand een pakket van een vijftiental zenders aan, waaronder de commerciële zenders VTM, Q2 en Vier. De zenders van de VRT zaten niet in dat pakket omdat ze sowieso al gratis te ontvangen waren. Na de aankondiging van de VRT over de stopzetting knoopte TV Vlaanderen dan ook onderhandelingen aan over het opnemen van de zenders in zijn aanbod.

Na enkele maanden onderhandelen is er nu een akkoord, kondigen beide partijen aan. M7 Group zegt zeer tevreden te zijn. "We zien een enorm groeipotentieel in de investering in Antenne TV en verwachten dat steeds meer Vlamingen overtuigd zullen zijn van het tv-aanbod via de digitale antenne", luidt het. De huidige DVB-T-kijkers van de VRT zullen enkel een nieuwe decoder van TV Vlaanderen nodig hebben. De rest van hun installatie kunnen ze verder gebruiken.

Aanbod

De huidige klanten van Antenne TV zien het aanbod wel kleiner worden. TV Vlaanderen schrapt immers de drie zenders van de Nederlandse openbare omroep (NPO1, NPO2 en NPO3) om de drie VRT-zenders te kunnen aanbieden. Blijven dan nog over voor 9,95 euro per maand: de Vlaamse zenders één, Canvas, Ketnet, VTM, Q2, Caz, Vitaya, VTM Kzoom, Kadet, Vier, Vijf en Zes, de Franstalige commerciële zenders RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL, en de erotiekzender Penthouse.