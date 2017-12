VRT-reporter: "Sommige Antwerpse moskeeën ontvangen maandelijks drugsgeld" mvdb

21u51

Bron: De Afspraak 316 thinkstock "Er zijn enkele moskeeën in Antwerpen die maandelijks geldbedragen uit de drugswereld ontvangen", dat verklaarde reportagemaker Stef Meerbergen deze avond in De Afspraak op Canvas. Hij kwam toelichting geven over zijn Pano-reportage over de cocaïnehandel in de Scheldestad.

De VRT-journalist haalt een zeer betrouwbare bron aan die hem dat heeft meegedeeld. "De realiteit is moeilijk na te gaan. Maar ook erger dan we ons kunnen inbeelden. Een aantal geldstromen zijn duidelijk te traceren. En ik vraag me ook af: waarom doen politie en parket daar niet meer mee?"

"We hebben research gedaan naar moskeeën. Het zit niet in de reportage (zie onder) omdat het heel moeilijk hard te maken is. Maar je hoort heel duidelijk dat er moskeeën zijn waar er heel hard tegen drugs gepredikt wordt, en andere waar er helemaal niet tegen drugs gepredikt wordt. Wij hebben uit zeer betrouwbare bron vernomen dat er voornamelijk in Nederland moskeeën zijn die gefinancierd worden met drugsgeld. Maar dat er ook in Antwerpen moskeeën zijn die maandelijks geld krijgen uit de drugswereld. Het is alleen moeilijk hard te maken. Sommigen zeggen zelfs dat dat de reden is waarom sommige moskeeën geen erkenning aanvragen. Omdat ze dan ook financiële openheid moeten bieden", luidde het letterlijk in De Afspraak.