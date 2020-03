VRT reageert op uitspraken advocaat Van Steenbrugge: "Insinuaties tegen Terzake en Kathleen Cools uit de lucht gegrepen” kv

11 maart 2020

19u52

Bron: Belga 0 "De insinuaties dat het programma Terzake en journaliste Kathleen Cools samen met haar familie deel zouden uitmaken van een complot van de katholieke kerk, zijn volledig uit de lucht gegrepen." Dat zegt de hoofdredactie van VRT NWS in een reactie op de brief van advocaat Walter Van Steenbrugge , waaraan hij herhaalde wat hij tijdens het proces had gepleit.

Er moet een onderzoek komen naar de manier waarop het euthanasieproces rond Tine Nys tot stand is gekomen, schreef Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, in een brief aan het federaal parlement waarover onze krant vandaag berichtte.

De advocaat vindt het vreemd dat het parket-generaal in Gent in het voorjaar van 2017 besliste om de drie artsen die werden aangeklaagd voor het assisen te brengen. Enkele maanden daarvoor had de rechtbank van Dendermonde net het tegenovergestelde beslist. De zussen van Tine Nys tekenden samen met hun advocaat Fernand Keuleneer beroep aan tegen die buitenvervolgingstelling.





Van Steenbrugge wees in de brief ook op een link tussen Keuleneer, de vroegere advocaat van de familie Nys, en de VRT. Eén van de werknemers van Keuleneers kantoor is Hendrik Lemmens, zoon van professor Willem Lemmens van de Universiteit Antwerpen. Die laatste is een publiek tegenstander van euthanasie en gehuwd met Kathleen Cools, presentator bij 'Terzake' en moeder van Hendrik. Van Steenbrugge schetst die link omdat hij zich vragen stelt bij een reportage die op 'Terzake' is uitgezonden in februari 2016. Daarin getuigden de twee zussen van Tine voor het eerst publiekelijk over de euthanasie van hun zus.

De hoofdredactie van VRT NWS zegt "met verbazing" kennis genomen te hebben van de brief. "De insinuaties dat het programma Terzake en journaliste Kathleen Cools, samen met haar familie, deel zouden uitmaken van een complot van de katholieke kerk zijn volledig uit de lucht gegrepen. We betreuren de persoonlijke aanvallen en benadrukken dat de redactie van Terzake in alle onafhankelijkheid werkt en de voorbije jaren de verschillende standpunten in het euthanasiedebat uitgebreid aan bod heeft laten komen."