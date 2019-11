VRT-personeel wil betogen op 5 december: “Geen zin om propagandazender te worden” Redactie

05 november 2019

15u50

Bron: De Morgen, Belga 72 De aangekondigde besparingen bij de openbare omroep stoten op groot verzet bij het VRT-personeel. Daarom trekken ze op 5 december naar het Martelaarsplein in Brussel om er te protesteren voor de ambtswoning van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Dat schrijft de nieuwssite DeWereldMorgen en wordt bevestigd door Wies Descheemaker van de christelijke vakbond ACOD.

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in 12 miljoen euro besparingen. Maar volgens eigen berekeningen van de VRT-directie zal dat door allerlei bijkomende maatregelen oplopen tot 40 miljoen euro. Michelle Graus, voorzitter van ACOD VRT, zei daar gisteravond over dat de Vlaamse regering “geen afslanking maar een afslachting” plant.

Drastisch

Volgens de vakbond kan een dergelijke besparing enkel gerealiseerd worden met drastische scenario’s: de uitverkoop van bepaalde diensten of het schrappen van zenders. “Of waarom niet: de hele nieuwsdienst. Dat zou passen in de ideologie van Jambon”, zei Graus nog. “De schrijvers van de ontwerpnota voor deze regering hadden het al duidelijk gemaakt. Jambon en De Wever willen de openbare omroep misbruiken als propagandazender. Propaganda voor hún nationalistisch gedachtegoed.”

De vakbonden bij de VRT willen zich niet zomaar neerleggen bij die “Orbaneske toestanden”. Daarom gaan ze op 5 december om 16 uur op het Martelaarsplein protesteren. “Niet alleen de openbare omroep is bedreigd, maar ook de democratie en onze samenleving”, aldus Graus. We nodigen alle vrienden van de VRT uit om ons daar op te wachten en samen Jambon en zijn kornuiten te tonen dat ze niet onderhandelen met één CEO, maar met 2.000 personeelsleden – en bij uitbreiding met de ganse Belgische bevolking.”

Symboliek

Het gaat volgens Descheemaeker niet om een staking, maar om een “positieve optocht”. “We verzamelen met iedereen die de VRT genegen is aan het omroepgebouw of het Martelaarsplein.” Bij wijze van symboliek nemen de manifestanten attributen zoals decorstukken mee tijdens de optocht. “Die attributen zijn een uiting en signaal van wat wij dagelijks gebruiken en doen bij de openbare omroep. De poging tot afbraak van de omroep door de Vlaamse regering kan niet door de beugel.” De bonden vragen eerstdaags nog toestemming voor de optocht bij de politie.

De drie vakbonden bij de VRT - ACOD, VSOA en ACV - dienden op 15 oktober ook een stakingsaanzegging in. De aanzegging duurt tot eind januari 2020. “Het is niet de bedoeling om meteen te staken, maar we willen onze directie steunen in de onderhandelingen met de Vlaamse regering om de aangekondigde besparingen ongedaan te maken”, luidde het toen.