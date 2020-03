VRT overlegt met kabinetten Weyts en Dalle over uitzenden van lessen kg

13 maart 2020

13u30

Bron: Belga 0 De openbare omroep is bereid om te bekijken hoe de VRT in de komende weken een lesaanbod zou kunnen voorzien. Dat zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem vrijdag. De VRT gaat hierover in overleg met de kabinetten van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Wellicht volgt later vandaag meer informatie.

Weyts had na afloop van een Vlaamse ministerraad over het coronavirus te kennen gegeven dat de openbare omroep de komende weken een lesaanbod zou kunnen voorzien, om een lesachterstand zoveel mogelijk te vermijden. "De openbare omroep maakt op vraag van de scholen thematische pakketten om te gebruiken in de klas. Die zouden we ook op televisie kunnen beginnen uitzenden", zei de minister.