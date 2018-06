VRT ontkent "gegoochel" met reclamegeld kg

14 juni 2018

16u15

Bron: Belga 0 De VRT en dochteronderneming de Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR) "goochelen" niet met reclame-inkomsten. De openbare omroep ontkent ook dat het met trucs reclame-inkomsten naar de reserves sluist. Zo reageert de VRT vanmiddag op een artikel in De Morgen.

De Morgen schreef donderdag dat de VRT al jaren consequent te veel geld haalt uit de reclamemarkt. De afgelopen jaren ging de openbare omroep ver over zijn plafond en recent bleek dat er ook via het dividend van de VAR, de reclameregie van de VRT, nog advertentie-inkomsten bij de omroep terechtkomen. Volgens de krant probeert de omroep dat met de nodige boekhoudkundige creativiteit te verdoezelen.

De VRT wil uitleggen hoe de vork aan de steel zit. "Als de VAR winst maakt, dan komt dit doordat de kosten lager liggen dan de opbrengsten. In dat geval beslissen de raad van bestuur en de algemene vergadering van de VAR wat er met deze winst gebeurt: een deel kan als dividend uitgekeerd worden aan de aandeelhouders, een ander deel kan in de reserve worden opgenomen", aldus de VRT.

Volgens de openbare omroep gaat dat zo in elk bedrijf. "Hier zijn helemaal geen trucs mee gemoeid. Dit is professioneel bedrijfsbeheer", luidt het.

De VAR heeft een reserve van 20 miljoen euro. Volgens de Reyerslaan is dat niet groot. "Deze reserve is het resultaat van een gezonde en kostenbewuste bedrijfsvoering tijdens de voorbije jaren. Voor elk bedrijf is het belangrijk om een buffer aan te leggen voor zowel nodige investeringen als mogelijk negatieve marktevoluties en in het geval van de VAR om schokken in de reclamemarkt op te vangen."

Plafond overschreden

De beheersovereenkomst bepaalt een maximumplafond aan inkomsten die de VRT kan halen uit commerciële communicatie. De omroep ontkent niet dat er de afgelopen jaren overschrijdingen zijn geweest van dit plafond. "Maar deze inkomsten gaan naar de Vlaamse regering", aldus de Reyerslaan.

Voor 2018 heeft de VAR de opdracht gekregen om alles in het werk te stellen om het commercieel plafond te respecteren. "Dat impliceert dat er minder reclameruimte kan worden aangeboden op onze radiozenders. De VAR hoopt wel dat dit geen negatief effect zal hebben op de ontwikkeling van de totale Vlaamse radioreclamemarkt en dus reclame-inkomsten voor die hele markt niet zal dalen door deze ingreep", aldus de reactie van de openbare omroep.

Striktere controle

Het onderwerp kwam donderdag ook aan bod in het Vlaamse parlement. Vlaams mediaminister Sven Gatz (Open Vld) zei daar dat de VRT zich dit jaar aan het reclameplafond zal houden. "De VAR (die de reclame werft voor de VRT, red.) zal de reclame-inkomsten dit jaar strikter monitoren", aldus de minister. "Het advertentiebudget op de radio lijkt nu al voor het volledige jaar quasi vol te zitten, hoewel het jaar nog niet halfweg is." Dat laatste wordt genuanceerd door de VRT, die aangeeft dat er vanaf juli nog plaats is.