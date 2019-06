VRT-nieuwsanker Fatma Taspinar: “Groepje tieners roept ‘Allahu Akbar, weg met makakken’. Aanspreken of niet?” tvc

22 juni 2019

22u34 2 VRT-journaliste Fatma Taspinar was vandaag aan een strandje, toen ze een groepje tieners in het water de hele tijd “Allahu Akbar. Weg met makakken. Weg met Marokkanen” hoorde roepen. Ondertussen zwommen haar twee kleine neefjes die ‘dubbel bloed hebben’ naast haar. Ze stelde op Twitter de vraag hoe ze op de situatie zou moeten reageren: “Aanspreken of niet?”

De reacties op het sociale medium waren zo goed als eenduidig: je moet ze aanspreken. “Zodra iemand hen erop aanspreekt, stoppen de meeste ermee” en “Ik zou eens beleefd vragen of ze eigenlijk weten wat ze precies roepen”, klinkt het. Sommigen stelden dan weer een rigoureuzere aanpak voor. “Ik zou hen filmen en onherkenbaar (want ze zijn tieners ) op YouTube zetten. Maar hen confronteren is allicht nog beter.” En: “Camera bovenhalen en micro onder hun (snot)neus duwen...zien of ze dan nog zoveel te zeggen hebben...”

Even later liet de journaliste weten voor een “tussenoplossing” te kiezen. “Heb een redder ingelicht, die het ging aanpakken samen met collega-redders. Wij zitten elders nu. (Btw: het maakt mij niks uit welke nationaliteit wij zelf hebben. Het kwetste mijn neefjes, die er mij nota bene zelf op attent maakten).”

