VRT moet veel meer besparen dan gedacht: "250 jobs op de helling" CEO: "Totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro, in plaats van 12 miljoen"

11 oktober 2019

11u55

De VRT moet meer besparen dan aanvankelijk gedacht. Volgens vakbond ACOD staan er 250 jobs op de helling.

De VRT-top richtte zich vanochtend in een interne communicatie aan het personeel. "We zijn erg geschrokken van wat we gelezen hebben over de besparing die de VRT opgelegd krijgt, en begrijpen dat de onrust hierover binnen de VRT en de mediasector groot is", schrijft CEO Paul Lembrechts.

Begroting

"Volgens de begrotingscijfers gaat het om 2,4 miljoen euro in 2020, jaarlijks oplopend tot 12 miljoen euro in 2024. Maar er is meer: door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro in 2024.”

Volgens de CEO is er de laatste jaren al heel wat bespaard. “Voor ons is de ondergrens bereikt.”

“Eerste prioriteit”

Lembrechts zat naar eigen zeggen al een eerste keer samen met de nieuwe Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V). "Onze eerste prioriteit is nu het budget voor 2020, want de eerste besparing laat zich al binnenkort voelen. Om dat op te vangen en onze werking op peil te houden, hebben we een plan klaar", schrijft hij.

Volgens insiders heerst er vandaag een begrafenisstemming bij de openbare omroep.

Natuurlijke afvloeiingen

Dalle denkt dat de VRT de besparingen in eerste instantie met natuurlijke afvloeiingen kan opvangen. Dat zegt hij in een korte reactie na de ministerraad. “Het is duidelijk dat er ook bij de VRT een efficiëntie-oefening moet doorgevoerd worden”, reageert Dalle. “Maar we kijken in eerste instantie naar pensionering en wie we op die manier niet kunnen vervangen.”

In een schriftelijke reactie achteraf zegt hij het cijfer van 40 miljoen euro niet te kunnen bevestigen. “Het gaat hier om een interne berekening van de VRT zelf. De komende weken en maanden wordt in het licht van de begrotingsopmaak en de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst het budgettair kader verder verfijnd. De interne cijfers van de VRT worden in dialoog uitgeklaard alsook de manier waarop deze inspanningen moeten gerealiseerd worden.”

Dalle zegt de bezorgdheid van de directie en de medewerkers van de VRT te begrijpen.