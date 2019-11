VRT: “Minder personeel en minder content door besparingen overheid” kv

Bron: Belga 0 De VRT gaat de Vlaamse regering volgende maand in detail tonen wat de impact van de besparingen op de programmatie zal zijn. Dat bleek vandaag bij de voorstelling van het jaarverslag in het Vlaams Parlement. "Vrijdag en zaterdag zijn al avonden met aangekochte programma's geworden, daar gaan we niet meer in concurrentie met de commerciële zenders. Stilaan zie je dat er ook op weekavonden na 21 uur een impact is", zei ceo Paul Lembrechts.

Volgens de eigen berekeningen van de VRT loopt de opgelegde besparing op tot 44 miljoen euro in 2024. Momenteel biedt de omroep nog 68 procent Vlaamse producties aan in primetime, terwijl de beheersovereenkomst 65 procent oplegt. Die percentages zijn wellicht niet meer haalbaar na de nieuwe besparingsronde. Er zal minder personeel en minder content zijn, viel vandaag te horen.

De vraag is toch hoe het komt dat er over verschillende regeringen heen wordt gezegd: laten we die omroep toch maar niet te sterk maken Luc Van den Brande, VRT

Dat de VRT elk jaar lovende woorden krijgt van de parlementairen bij de bespreking van het jaarverslag, is enkel olie op het vuur. "Elke keer als we het verslag voorstellen, krijgen we felicitaties", zei Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur. "Dan is de vraag toch hoe het komt dat er over verschillende regeringen heen wordt gezegd: laten we die omroep toch maar niet te sterk maken.”



De VRT hoopt dat de nieuwe Vlaamse regering nog zal bijdraaien, en komt begin december met een precieze becijfering van de impact. Die zal onmiddellijk zichtbaar zijn in meer herhalingen van oude programma's en meer content die in het buitenland wordt aangekocht. "Aankoop is nu eenmaal de goedkoopste optie", aldus Lembrechts. "Met enkele duizenden euro's kan je een uur vullen."

Investeringsfonds

De CEO neemt het niet dat de dotatie aan de VRT wordt gezien als een subsidie. "We zijn nu op een niveau gekomen dat onze reeksen internationaal bekeken worden. 'De Twaalf' is in de hele wereld verkocht nog voor het op antenne ging. Daardoor worden onze mensen nu ook gevraagd in het buitenland. De dotatie is dus geen subsidie, het is een investeringsfonds om Vlaanderen sterker te maken op cultureel gebied.”