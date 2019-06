VRT-journalist klaagt zwerfvuil en homofobie in Molenbeek aan: “Als er niets verandert, verhuizen we in 2020" TT

05 juni 2019

13u52

Bron: Twitter 1 “Mijn gemeente is vuil. Enorm vuil. Mensen gooien werkelijk alles op straat, zomaar. Omdat het kan. Omdat het wordt toegelaten.” In een opmerkelijke reeks tweets uit VRT-journalist Riadh Bahri zijn kwaadheid over hoe het er aan toegaat in zijn thuisgemeente Molenbeek. Niet alleen het zwerfvuil is een doorn in zijn oog, ook de verkeersagressie en de homofobie. Bahri en zijn vriend overwegen zelfs te verhuizen als er niets verandert.

Bahri zegt dat het zijn vriend Niels is die hem de ogen heeft geopend voor alles wat er misloopt in de Brusselse gemeente. “Ik woon al tien jaar in Brussel”, zegt Bahri. “Vijf jaar geleden kocht in een huis in Molenbeek. Ik heb de gemeente altijd verdedigd door dik en dun. Toen de wereld Molenbeek uitkotste, bleef ik koppig volhouden. ‘Alles komt altijd goed’, dacht ik. Tot nu.”

Bahri’s vriend Niels verhuisde een half jaar geleden van Hasselt naar Molenbeek. "Sindsdien herontdek ik Molenbeek opnieuw, door zijn ogen”, aldus Bahri. En het beeld dat de journalist van zijn gemeente krijgt, is niet fraai, zo getuigen de foto's van het vele zwerfvuil midden op straat en het voetpad.

Een half jaar geleden kwam mijn vriend bij me wonen. Hij woonde tot daarvoor in het heerlijke Hasselt. Sindsdien herontdek ik Molenbeek opnieuw, door zijn ogen. Want wat hij ziet, zag ik niet meer. 2/7 pic.twitter.com/4TuIzelcz6 Riadh Bahri(@ Riadh_B) link

“Mijn gemeente is vuil. Enorm vuil.” Volgens Bahri gooien mensen “werkelijk alles op straat, zomaar”. “Omdat het kan. Omdat het wordt toegelaten.”

Andere punten van ergernissen: de verkeersagressie, groepjes dronken mensen aan de supermarkt en de homofobie in de gemeente. Bahri noemt “het feit dat mijn vriend en ik elkaars hand loslaten van zodra we vanuit Brussel-stad het kanaal oversteken richting 'thuis’ het nieuwe normaal”. “Niels vindt dit allemaal abnormaal. Ik was het na tien jaar normaal gaan vinden.”

En dan is er het feit dat mijn vriend en ik elkaars hand loslaten van zodra we vanuit Brussel-stad het kanaal oversteken richting ‘thuis’ ... Want ja. Dat is ‘het nieuwe normaal’. Niels -

mijn vriend - vindt dit allemaal abnormaal. Ik was het na 10j normaal gaan vinden. 4/7 Riadh Bahri(@ Riadh_B) link

Bahri hoopt dat zijn oproep iets teweeg kan brengen in Molenbeek, maar vrees dat hij mogelijk volgend jaar gedwongen zal zijn te verhuizen. “We hebben verkiezingen gehad. Ik hoop dat de Brusselse politiek eindelijk luistert naar de noodkreten uit sommige buurten en wijken. Dit MOET anders. Want anders verlaten wij in 2020 Molenbeek. Zoals zovelen voor mij. En ongetwijfeld zoals zovelen nog zullen volgen.”

Hop: @svengatz @ElsAmpe @SmetPascal @BiancaDebaets @elkevdbrandt @CieltjeVAchter #tousensemble 😉 7/7



PS: ja ik noem mijn lief Habibi. (Ik ben Arabier voor iets) pic.twitter.com/ZezGx51xjO Riadh Bahri(@ Riadh_B) link