VRT heeft nieuwe CEO: Frederik Delaplace gaat openbare omroep leiden BW

19 juni 2020

11u22

De VRT heeft een nieuwe CEO. Frederik Delaplace gaat aan het stuur zitten van de openbare omroep, zo heeft de Vlaamse regering beslist.

Delaplace maakte carrière als journalist bij De Tijd, in 2006 werd hij hoofdredacteur, en een jaar later was hij redactiedirecteur bij Mediafin. Samen met hoofdredactrice Isabel Albers moderniseerde hij de krant. Sinds vorig jaar is hij CEO van Mediafin, maar nu maakt hij dus de overstap naar de openbare omroep.

De kersverse CEO komt meteen in woelig vaarwater terecht. Paul Lembrechts, de vorige VRT-baas, werd eind januari ontslagen na een etterend conflict aan de top. Een paar maanden eerder vroeg Lembrechts aan de raad van bestuur van de VRT om Peter Claes, zijn directeur media en productie, te ontslaan. De twee verschilden fundamenteel van mening over hoe onderhandeld moest worden met de Vlaamse regering over een nieuwe beheersovereenkomst, die de grote lijnen voor de volgende jaren vastlegt.

Lembrechts weigerde daarbij over nieuwe besparingen na te denken, Claes vond dat daar tenminste eens over gepraat kon worden. Na weken van ruzie en moddercampagnes moesten ze beiden finaal baan ruimen. Oudgediende Leo Hellemans kwam depanneren als interim-CEO, maar de VRT bleef onthoofd achter. Met Delaplace heeft de VRT weer een volwaardige kapitein achter het roer.

De Vlaamse topministers voelden deze morgen de kandidaten aan de tand op een laatste sollicitatiegesprek. Daarna hakte de Vlaamse regering de knoop door.