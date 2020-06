VRT heeft nieuwe CEO: Frederik Delaplace gaat openbare omroep leiden Beau Wauters Mark Coenegracht

19 juni 2020

11u22 40 De VRT heeft een nieuwe CEO. Ex-krantenman Frederik Delaplace (49) gaat aan het stuur zitten van de openbare omroep, zo heeft de Vlaamse regering beslist. Delaplace haalde het van twee andere mannen, Koen Clement (56) en Peter Vandermeersch (59), de andere kandidaten die headhunter Hudson geschikt had bevonden om de openbare omroep te leiden.



Delaplace maakte carrière als journalist bij De Tijd, in 2006 werd hij hoofdredacteur, en een jaar later was hij redactiedirecteur bij Mediafin. Samen met hoofdredactrice Isabel Albers moderniseerde hij de krant. Sinds vorig jaar is hij CEO van Mediafin, maar nu maakt hij dus de overstap naar de openbare omroep.

Na een laatste gespreksronde hakte de Vlaamse regering dus deze voormiddag de knoop door. De politieke top moest kiezen tussen drie kandidaten -naast Delaplace, ook Koen Clement en Peter Vandermeersch- met een pak journalistieke ervaring, zij het in de printwereld en niet in de audio-visuele sector. Geen enkele vrouw haalde de uiteindelijke toplijst. De voorbije dagen en weken doken nochtans heel wat namen op. Zo was er sprake van Anouk Mertens, COO van Eleven Sports Network en echtgenote van tv-figuur Carl Huybrechts, en van Liesbet Vrieleman, huidig algemeen directeur informatie bij de VRT.

Woelig vaarwater

De kersverse CEO komt meteen in woelig vaarwater terecht. Paul Lembrechts, een ex-bankier, werd eind januari ontslagen na een etterend conflict aan de top. Een paar maanden eerder vroeg Lembrechts aan de raad van bestuur van de VRT om Peter Claes, zijn directeur media en productie, te ontslaan. De twee verschilden fundamenteel van mening over hoe onderhandeld moest worden met de Vlaamse regering over een nieuwe beheersovereenkomst, die de grote lijnen voor de volgende jaren vastlegt.

Lembrechts weigerde daarbij over nieuwe besparingen na te denken, Claes vond dat daar tenminste eens over gepraat kon worden. Na weken van ruzie en moddercampagnes moesten ze beiden finaal baan ruimen. Oudgediende Leo Hellemans kwam depanneren als interim-CEO, maar de VRT bleef onthoofd achter. Met Delaplace heeft de VRT weer een volwaardige kapitein achter het roer.

Plannen

De nieuwe CEO wacht alvast een berg werk met drie grote werven. Hij zal vooreerst snel werk moeten maken van de afhandeling van een nieuwe beheersovereenkomst. De huidige overeenkomst loopt eind dit jaar af. In de nieuwe overeenkomst die tot december 2025 zal lopen wordt vastgelegd wat de VRT de volgende jaren plant te doen.

Het Vlaamse Regeerakkoord is alvast duidelijk: “De VRT moet meer dan ooit focussen op het versterken van de Vlaamse identiteit, moet uit het vaarwater van de commerciële mediabedrijven blijven en evolueren naar een slanke organisatie”. Dat moet bovendien gebeuren in een strak financieel kader. Zo moet er de volgende jaren zo’n 12 miljoen euro bespaard worden. Bovendien moet de nieuwe CEO snel werk maken van de vervanging van het huidige omroepgebouw aan de Reyerslaan. Een eerder ontwerp werd uiteindelijk afgeschoten door voorganger Lembrechts, waardoor de hele procedure jaren vertraging zal oplopen.

En dan is er nog de deelname van de VRT aan wat voorlopig nog steeds de ‘Vlaamse Netflix’ heet. Dat digitale kijkplatform werd in februari door DPG Media en Telenet opgericht. Naast ‘content’ van o.a. VTM en VIER, wordt gerekend op programma’s uit de rijke catalogus van de VRT. De vorige VRT-top was niet echt enthousiast voor deelname, maar kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om dat wel te doen. De VRT zal dus zo goed als zeker reeksen in licentie geven, maar ook blijven inzetten op het gratis platform ‘VRT NU’.

