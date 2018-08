VRT-gebouwen tijdelijk ontruimd door brand in kelder rvl Freya De Coster

06 augustus 2018

16u51

Bron: Belga, eigen berichtgeving 3 Bij de VRT zijn een deel van de gebouwen maandagnamiddag ontruimd geweest door een brandje. Er was een kleine brandhaard in de kelder van een van de gebouwen ontstaan.

In een technische ruimte in de kelder van het voorste blok van de vrt-gebouwen was een toestel oververhit geraakt, met een kleine brand en rookontwikkeling tot gevolg. “De brand ontstond waar de airconditioning en verwarming geregeld wordt”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieu.

“De brandweer was om 16.45u ter plaatse en kon de brand erg snel blussen.” De rook bleek niet schadelijk, de algemene schade is zeer beperkt gebleven. Omstreeks 17.15 uur mocht iedereen weer naar binnen.



In een persbericht laat de VRT nog weten dat de ontruiming zonder incidenten verlopen is. Radio 1 is onafgebroken op antenne gebleven. De uitzendingen van Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel schakelden over op een noodprogramma.