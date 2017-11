VRT-CEO Paul Lembrechts: "Het ging om honderden sms'en met seksuele en pornografische uitspraken" TT/AS

07u21

Bron: Radio 1 0 ImageGlobe Paul Lembrechts is CEO van de VRT. Volgens de CEO van de VRT, Paul Lembrechts, heeft tv-maker en presentator Bart De Pauw "niet zomaar een klein flirterig sms'je gestuurd, maar honderden boodschappen met seksueel en pornografische getinte uitspraken". Dat zei hij vanmorgen in 'De ochtend' op Radio 1. "Bart De Pauw heeft zich wel degelijk kunnen verdedigen, maar kon ons niet overtuigen."

Lembrechts verklaarde dat de VRT niet zomaar een lichtzinnige beslissing heeft genomen door een einde te maken aan de samenwerking met De Pauw. "Ik hoopte deze beslissing nooit te moeten nemen, het is niet met plezier dat we deze beslissing nemen over een sterk tv-maker die in vele huiskamers een geliefd gezicht is. Ik zou nogal gek zijn als ik de samenwerking met het goudhaantje van de zondagavond met meer dan 1,2 miljoen kijkers op een anekdotieke basis zou beëindigen."

Niet anoniem

Maar voor de VRT waren de klachten die over De Pauw waren binnengekomen, te ernstig. Lembrechts benadrukte dat die klachten niet anoniem waren. "Het is niet zo dat wij zomaar ergens een briefje hebben gevonden met beschuldigingen. Het gaat om mensen van vlees en bloed, vrouwen die zich persoonlijk hebben aangemeld en hun verhaal hebben gedaan aan de preventieadviseur." Het gaat om incidenten die zich zowel in een recent verleden, maar ook in een iets verder verleden hebben afgespeeld, aldus de CEO.

'Ik zou nogal gek zijn als ik de samenwerking met het goudhaantje van de zondagavond met meer dan 1,2 miljoen kijkers op een anekdotieke basis zou beëindigen' Paul Lembrechts, CEO VRT

Het patroon dat volgens Lembrechts steeds terugkeert is er een van "amoureuze avances die onschuldig starten, escaleren en dan uitmonden in stalking". "Dit gaat om honderden sms'en die de bewuste vrouwen hebben gekregen. Dit gaat niet om een klein flirterig boodschapje, dit gaat om seksueel en pornografisch getinte uitspraken."

Lembrechts bevestigde dat er na de bekendmaking van het einde van de samenwerking gisterenavond nog een klacht is binnengekomen bij de VRT.

"Bart De Pauw heeft zich wel degelijk kunnen verdedigen, maar kon ons niet overtuigen" VRT-CEO Paul Lembrechts

"Geen afrekening"

Lembrechts ontkende ook dat De Pauw zich niet heeft kunnen verdedigen. "Ik heb Bart De Pauw zelf ontmoet op 2 november. Wij hebben hem geconfronteerd met het rapport, en hem aangegeven in welke richting de beslissing zou gaan. Er is ook een persoonlijk gesprek geweest met onze preventieadviseur waar hij meer in detail kennis kon nemen van de beschuldigingen. Hij reageerde op een zeer minimaliserende manier. Dat verwondert mij niet helemaal."

"Dit gaat niet om een afrekening. Ook ik ken de identiteiten van de melders niet, onze preventieadviseur kent die wel", verdedigde Lembrechts de beslissing nog. "Dit is meer dan voldoende reden om actie te ondernemen. Ik vind het heel erg belangrijk dat medewerkers van en voor de VRT in een veilige omgeving kunnen werken. De betrokken vrouwen die getuigd hebben, hebben heel duidelijk het gevoel gegeven dat ze verstikt zaten."

'Hij reageerde op een zeer minimaliserende manier. Dat verwondert mij niet helemaal' Paul Lembrechts, CEO VRT

"Ik ga er nog van uit dat de integriteit van onze medewerkers bijzonder belangrijk is. Dat is een niet-bediscusieerbaar punt", aldus Lembrechts. "Zolang ik hier verantwoordelijkheid draag, wil ik niet dat dit gedrag zich kan herhalen."

Gisteren verklaarde de VRT al expliciet dat het niet om anonieme getuigen gaat, ook al weet het grote publiek niet van wie de klachten komen. “Dat gaat om de vertrouwelijkheid van het onderzoek”, aldus woordvoerder Bob Vermeir. De Pauw heeft zich volgens de VRT bovendien twee keer kunnen verdedigen.

'Zolang ik hier verantwoordelijkheid draag, wil ik niet dat dit gedrag zich kan herhalen' Paul Lembrechts, CEO VRT