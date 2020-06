VRT biedt Vlaams Belang excuses aan voor grap met Hitlergroet IB

18 juni 2020

04u20

Bron: Belga 0 Op vraag van Vlaams Belang is een passage uit 'De ideale wereld' geknipt. De VRT bood vervolgens haar excuses aan. Dat berichten de kranten van Mediahuis vandaag.

In 'De ideale wereld' van donderdag 30 april was Geert Hoste te gast. In een item over mondkapjes liet hij zien hoe Vlaams Belangers elkaar begroeten als hun gezicht bedekt is: met de Hitlergroet. Wie de af­levering herbekijkt op VRT Nu, ziet die passage niet. Op vraag van Vlaams Belang is ze uit de aflevering geknipt. Dat blijkt uit mailverkeer tussen de leden van de raad van ­bestuur, dat De Standaard kon inkijken.

Olivier Goris, programmadirecteur van Eén en Canvas, bood zijn excuses ervoor aan aan de voltallige raad. De mails tonen politieke inmenging in een programma via de raad van bestuur, aldus de krant. Nochtans heeft die raad volgens zijn statuten alleen strategische bevoegdheden.

Jan Jaap van der Wal, presentator van 'De ideale wereld', heeft zelf in overleg met Hoste en productiehuis Woestijnvis beslist de passage te schrappen. "Zij zagen het als aanstootgevend, ik niet, maar in diepe coronatijd hadden we geen zin om de discussie aan te gaan", zegt hij.

Hij benadrukt dat het wegknippen van de passage voor hem "geen verontschuldiging" inhoudt.