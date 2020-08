Vrouwenraad roept regering op te investeren in preventiemaatregelen vrouwenmoorden ISA

05 augustus 2020

17u21

Bron: Belga 8 De Vrouwenraad roept de regering op te investeren in preventie-, beschermings- en vervolgingsmaatregelen om geweld tegen vrouwen en vrouwenmoorden te voorkomen. "Laat de uiterst gewelddadige moord op Ilse Uyttersprot , een politieke vertegenwoordiger, voormalig parlementslid en burgemeester, ten minste dit doel dienen: de strijd tegen geweld tegen vrouwen tot een nationale prioriteit maken", aldus de koepelorganisatie van vrouwenverenigingen in een persbericht.

"Met afgrijzen en ontzetting vernamen we de omstandigheden waarin mevrouw Ilse Uyttersprot het leven verloor in een appartement in Aalst waar ze vrijwillig verbleef bij de man die haar vermoordde", klinkt het. "De briljante, geëngageerde, daadkrachtige en levenslustige politica werd op wrede wijze vermoord door een man die ze vertrouwde."

De Vrouwenraad hoopt dat de dood van de politicus 'de ogen opent' van politieke leiders. "Vrouwenmoord is het resultaat van een continuüm van geweld tegen vrouwen getolereerd door de samenleving". Aan de basis ligt volgens de koepelorganisatie een schuldige zelfgenoegzaamheid tegenover de agressors, onverschilligheid of een wantrouwen ten opzichte van de slachtoffers.

De Vrouwenraad roept op om de "honderden miljoenen" die jaarlijks naar de gevolgen van geweld tegen vrouwen zouden gaan, te investeren in preventie- en beschermings- en vervolgingsmaatregelen die in het Verdrag van Istanbul zijn vastgelegd, een verdrag dat overigens reeds in 2015 door de Belgische regering werd geratificeerd. "Waar is het nationale actieplan tegen geweld dat in 2020 van start moest gaan? Waar zijn de preventieve maatregelen die België moet nemen om aan zijn internationale verplichtingen te voldoen?", aldus de koepelorganisatie nog.

Wij roepen de media op om het noodnummer @1712 te vermelden bij de berichtgeving over de moord op Ilse Uyttersprot.



In de gesproken noch in de gedrukte pers wordt het noodnummer @1712 vermeld. @vrtnws @VTMNIEUWS @radio1be @destandaard @demorgen @HLN @Nieuwsblad_be pic.twitter.com/YpmTbcQxSp Vrouwenraad(@ Vrouwenraad) link