Vrouwenorganisatie pleit voor #MeToo-CAO's op Nationale Vrouwendag

11 november 2018

05u30

Bron: Belga 0 Vandaag, zondag 11 november - de Nationale Vrouwendag - stelt de feministische denktank en vrouwenorganisatie Furia een aantal aanbevelingen voor om het "seksueel grensoverschrijdende gedrag" en de "maatschappelijke sekseongelijkheid" aan te pakken. Een specifieke #MeToo-collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor elke sector is een van die aanbevelingen.

De Nationale Vrouwendag vindt jaarlijks op 11 november plaats, telkens in een andere Belgische stad. Deze 47ste editie wordt in Brussel georganiseerd. "Het is dé vaste afspraak voor v/m/x uit heel Vlaanderen die informatie en inspiratie zoeken of willen debatteren, ervaringen uitwisselen en netwerken over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en meerstemmig feminisme", stelt Furia in een mededeling.

Op het programma staan allerlei workshops en lezingen. Zo komt de Noorse sociologe Hannah Helset vertellen waarom de Scandinavische landen het zo goed doen op het vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, is er een panelgesprek over de impact van #metoo en is er een workshop over fysieke weerbaarheid.

Op het einde van de dag zal Furia een aantal aanbevelingen voorstellen om de macht- en sekseongelijkheid aan te pakken. Want een jaar nadat de #metoo-bom barstte, is het tijd voor actie, klinkt het. De concrete eisen worden vandaag bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat Furia pleit voor een specifiek #MeToo-CAO voor elke sector.

Naast de Internationale Vrouwendag op 8 maart, vindt in ons land op 11 november de Nationale Vrouwendag plaats. Die datum danken we aan de Franse schrijfster en feministe Simone de Beauvoir. De organisatoren van de eerste editie van de Belgische Vrouwendag hadden haar uitgenodigd en ze had enkel op 11 november nog een gaatje in haar agenda, vandaar dat die dag sindsdien in het teken staat van de vrouw.

