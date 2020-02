Vrouwenlichaam verkoold aangetroffen: robotfoto moet meer klaarheid brengen over identiteit

mvdb

19 februari 2020

14u24 6 Luik De politie en het parket in Luik doen een oproep naar getuigen na de vondst van een vrouwenlichaam afgelopen zomer. Op 29 augustus 2019 werd het gedeeltelijk verkoold skelet van een vrouw aangetroffen in het Parc de Cointe, onderaan het Panorama, in de Boulevard Kleyer in Luik.

Tot op vandaag blijft haar identiteit en elke toedracht onbekend. De robotfototekenaars van de Federale Politie hebben de afgelopen maanden getracht een portret van de vrouw te realiseren. Het gaat om een vrouw van Afrikaanse afkomst en ze zou tussen de 35 en 45 jaar oud zijn. De vrouw is klein van gestalte en ongeveer 1m60 lang. Zij heeft gevlochten haar en een perfect gebit.



Op het moment van aantreffen droeg zij een vest met knopen met daarop het logo ‘HCC’ waarbij de 2 ‘C’-s als het ware in elkaar haken. Mogelijk zijn deze knopen afkomstig van de Franse Marine. Één van de kledingstukken had een mouw die voorzien was van 5 gevlochten touwen.



Herkent u deze vrouw, of hebt u meer informatie over deze feiten neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300.