Vrouwenlichaam aangetroffen in de Dender Koen Baten

10u44

Bron: Eigen berichtgeving 5 Koen Baten De hulpdiensten hebben deze ochtend rond 6.15 uur een lichaam aangetroffen in de Dender ter hoogte van de Bogaerdstraat in Dendermonde.

Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, die meteen ter plaatse kwamen. Er kon echter geen hulp meer baten. Het gaat om een oudere vrouw maar momenteel ontbreekt het aan meer informatie. De identiteit is nog niet bekend, ook de omstandigheden waarin de vrouw in het water werd aangetroffen zijn onduidelijk. Omdat het om een lichaam in het water gaat zal een autopsie uitgevoerd worden op het lichaam om hier duidelijkheid over te krijgen. Momenteel wordt niets uitgesloten. De resultaten hier van zullen pas maandag bekend zijn.