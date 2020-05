Vrouwenlichaam aangetroffen in appartement Mons mvdb Bron: Belga

02 mei 2020

22u03 0 Het levenloze bebloede lichaam van een vrouw is deze namiddag in haar appartement in Cuesmes, een deelgemeente van Bergen (Mons), aangetroffen. Het lichaam is ontdekt door een buurvrouw.

Het parket van Bergen bevestigt hiermee eedere berichtgeving van Sud Presse Over de doodsoorzaak spreekt het parket zich niet uit. Onduidelijk is of het om een ongeval of een misdaad gaat. Een wetsdokter is ter plaatse gestuurd.