Vrouwen met twee kinderen zijn het meest aan het werk TK

07 maart 2018

13u57

Bron: Belga 1 Gemiddeld 75,3 procent van de vrouwen tussen 25 en 49 jaar is in ons land aan het werk. Bij mannen in die leeftijdsgroep is dat 84 procent. Veel hangt echter af van het aantal kinderen onder de 16 jaar dat een gezin telt. Dat stelt het Belgische statistiekbureau Statbel vast naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, traditioneel op 8 maart.

Als we kijken naar de cijfers van Statbel, die gegevens van 1986 tot 2016 analyseerden, blijkt dat vrouwen zonder kinderen ongeveer gelijkwaardig zijn aan mannen als het om tewerkstelling gaat: 77,5 procent van de vrouwen en 78,1 procent van de mannen zonder kinderen is aan het werk. Heeft de vrouw één kind, dan daalt het werkgelegenheidspercentage naar 76,5 procent, terwijl het bij mannen met één kind fors stijgt (naar 88,7 procent).

Een vrouw met twee kinderen is dan weer vaker aan het werk dan het gemiddelde bij vrouwen: 79,1 procent. Ook bij mannen met twee kinderen is het werkgelegenheidspercentage het hoogst: 93 procent.

Minder werken vanaf drie kinderen

Opmerkelijk is dat bij vrouwen met drie kinderen of meer het werkgelegenheidspercentage sterk afneemt: 56,8 procent van hen is aan het werk. Mannen met drie kinderen of meer halen 84 procent. De kloof tussen mannen en vrouwen blijft dus groot.

Toch was er de afgelopen 30 jaar (1986-2016) ook een grote stijging van de vrouwelijke werkgelegenheid: het algemene werkgelegenheidspercentage bij vrouwen lag in 1986 nog op 52,6 procent (tegenover 75,3 procent in 2016). Waar bij mannen de percentages vrij gelijklopen, of hier en daar zelfs dalen tegenover 30 jaar geleden, stijgt het percentage van vrouwen in alle categorieën met 20 procent of meer.