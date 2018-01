Vrouwen met kilo's cocaïne en heroïne opgepakt op Brussels Airport mvdb

13u33

Bron: Belga 27 BELGA Twee vrouwelijke drugkoeriers zijn vandaag op Brussels Airport opgepakt die respectievelijk 12,7 kilo cocaïne en 4,4 kilo heroïne bij hadden, meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De eerste vrouw die opgepakt werd was een 28-jarige Britse die op de luchthaven was geland met een vlucht vanuit Montego Bay in Jamaica. In haar bagage vond de politie 12,7 kilogram cocaïne, verstopt in verschillende pakken bakmeel.

De vrouw werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging.

De tweede drugkoerier was een 50-jarige Amerikaanse vrouw die uit Maputo (Mozambique) kwam, via Doha (Qatar). In haar bagage vond de douane in totaal 4,4 kilogram heroïne, verstopt in verschillende pakketten in haar hand- en ruimbagage. De vrouw werd door het parket van Halle-Vilvoorde voor de onderzoeksrechter geleid wegens bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging. De onderzoeksrechter zal de vrouw in de loop van de dag horen en beslissen over haar verdere aanhouding.