Vrouwen met een handicap vaker slachtoffer van seksueel geweld TTR

07 maart 2018

17u53

Bron: Belga 0 Vrouwen en meisjes met een handicap lopen bijna tien keer meer risico op seksueel geweld. Dat zegt Handicap International naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, die elk jaar op 8 maart plaatsvindt.

Vijfendertig procent van de vrouwen, of meer dan een op de drie, wereldwijd wordt tijdens hun leven slachtoffer van fysiek, emotioneel of seksueel geweld, zo blijkt uit gegevens van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Vrouwen en meisjes met een handicap - in het bijzonder vrouwen met een verstandelijke beperking - lopen bijna tien keer meer risico op seksueel geweld. Dit geweld veroorzaakt veel gezondheidsproblemen, psychologische trauma's, sociale en economische uitsluiting en vormt een ernstige schending van de rechten van vrouwen.

"Geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap is onzichtbaar, weinig bekend en krijgt nauwelijks aandacht", zegt Bénédicte de la Taille, deskundige bij Handicap International op vlak van bescherming tegen geweld. "Onze projecten zorgen ervoor dat vrouwen hun leven opnieuw kunnen opbouwen, uit het isolement kunnen treden en een rol kunnen opnemen binnen hun gemeenschap. Een einde maken aan dit geweld vormt een prioriteit."