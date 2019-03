Vrouwen komen samen om te staken: “Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien” bvb

08 maart 2019

11u10

Bron: Belga 0 Enkele tientallen vrouwen - en mannen - verzamelen sinds 9 uur vanochtend aan het Brusselse Europakruispunt voor de eerste Belgische vrouwenstaking. “Vrouwen kunnen goed afwassen, maar ze kunnen goed staken ook!”, klinkt het op een van de spandoeken. In het station Antwerpen-Berchem hebben leden van de vrouwenbeweging Zij-kant postkaartjes uitgedeeld met de boodschap “Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien.”

Het ‘Collecti.e.f 8 maars’ roept alle vrouwen op om vandaag op Internationale Vrouwendag het werk neer te leggen. De organisatie krijgt daarvoor de steun van de socialistische vakbond ABVV-FGTB en van de christelijke collega’s bij ACV en CNE.

‘Pussyhats’

De eerste Belgische vrouwenstaking begon om 9 uur aan het Europakruispunt in Brussel, vlak bij het station Brussel-Centraal. Enkele tientallen vrouwen - voornamelijk Franstalig - zijn daar verzameld. Veel van hen zijn in het paars gekleed, zoals de organisatie had gevraagd. Hier en daar zijn ook roze ‘pussyhats’ te zien, gebreide mutsen met kattenoortjes die massaal te zien waren tijdens een betoging tegen de Amerikaanse president Donald Trump, toen die pas was aangetreden. Hij kwam onder vuur te liggen voor zijn vrouwonvriendelijke uitspraken.



Deze voormiddag staat in het teken van vergaderingen en workshops over onder meer de loonkloof, huishoudelijk werk en de rechten van de LBTQI+-gemeenschap, vertelt Pauline Forges van het Collecti.e.f. “De bedoeling is om vrouwen een stem te geven. We hopen dat 8 maart een begin kan zijn van een veel grotere beweging. Dit is een sleutelmoment in België, en eigenlijk overal ter wereld.”

Loonkloof uitwissen

De vakbonden focussen hier vooral op het aspect werk. “We zijn hier om te praten over de loonkloof, discriminatie bij promotie of extralegale voordelen, maar ook over bijvoorbeeld intimidatie op het werk”, zegt Florence Lepoivre van ABVV-FGTB. Dat doet de socialistische vakbond samen met de Franstalige christelijke collega’s van CNE. Zij organiseren bijvoorbeeld een quiz over discriminatie van vrouwen op het werk. De winnaars krijgen een gom “waarmee ze de loonkloof kunnen uitwissen”.

Maar het gaat veel verder dan werk of loon, zeggen de vrouwen hier. Ook in de politiek zit de verhouding scheef. “Het is absoluut nodig dat we hier komen betogen”, vertelt activiste Antonia, voor de gelegenheid gekleed in een wit gewaad met mijter, met een WC-borstel als wijwaterkwast. “Vrouwen worden meer dan ooit gediscrimineerd, ook in België. De democratie is hier onvolledig, waardoor een deel van de bevolking, 52 procent om precies te zijn, wordt uitgesloten. Het is aan de mannen om hun mentaliteit te veranderen.”

Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien. Boodschap van de vrouwenbeweging Zij-kant

Vrouwenmars

Vanmiddag om 14 maken de vrouwen en mannen op het Europakruispunt lawaai. Het Collecti.e.f roept de vrouwen in heel het land op om hetzelfde te doen. Om 17 uur start een vrouwenmars door de Brusselse straten. Ook in verschillende steden in Franstalig België en in Antwerpen, Leuven en Gent vinden vandaag acties plaats.

Zo hebben in het station Antwerpen-Berchem leden van de vrouwenbeweging Zij-kant postkaartjes uitgedeeld met de boodschap “Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien.” Om te protesteren tegen de loonkloof van 20 procent, stoppen ze vandaag ook anderhalf uur vroeger met werken om deel te nemen aan de mars in Brussel.

“Zonder vrouwen...”

“Wij doen mee aan de vrouwenstaking, maar slechts voor 20 procent”, zegt nationaal secretaris Vera Claes van Zij-kant. “Omdat de loonkloof tussen vrouwen en mannen vandaag nog steeds 20 procent bedraagt. We leggen vandaag dus anderhalf uur vroeger het werk neer om deel te nemen aan de vrouwenmars die vertrekt aan Brussel-Centraal.”

De actiegroep wil pendelaars doen nadenken over het belang van vrouwen in hun leven. In Antwerpen-Berchem delen medewerkers postkaartjes uit met de woorden “Zonder vrouwen...”. Ze vragen reizigers die zin aan te vullen en het kaartje te bezorgen aan hun favoriete vrouw.

Wie een vrouwelijke medewerker van Zij-kant vandaag probeert te mailen, zal bovendien een automatisch antwoord krijgen. In de out of office wordt uitgelegd dat de mail niet beantwoord zal worden door de vrouwenstaking, en wordt de verzender gevraagd een mannelijke medewerker te contacteren die wél voltijds wordt betaald.

