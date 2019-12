Vrouwen in de meerderheid binnen katholieke kerk TT

03 december 2019

17u41

Bron: Belga 0 Vrouwen (55 procent) en leken (51 procent) zijn sinds kort in de meerderheid in de katholieke kerk. Dat meldt het weekblad Knack, dat het jaarrapport van de Belgische Bisschoppenconferentie kon inkijken. Bovendien wordt de kerk diverser.

Vrouwen zijn in de diensten voor liturgie en catechese nog volledig afwezig en ook in de bisschopsraden (22 procent) en in de diensten voor financiën en kerkfabrieken (37 procent) zijn ze ondervertegenwoordigd. Onder onderwijsinspecteurs (56 procent) en pastorale werkers in ziekenhuizen en woonzorgcentra (68 procent) vormen ze wel de meerderheid.

Dat strookt met de tijdsgeest, klinkt het in het rapport. "Op veel plaatsen wordt de sociale strijd geleid en gevoerd door vrouwen, denken we maar aan de jonge militante vrouwen die zich inzetten voor de klimaatzaak.”

De kerk wordt bovendien voor 51 procent gedragen door leken en ze wordt ook diverser. Er zijn 155 buitenlandse katholieke geloofsgemeenschappen en 20 procent van de 2.260 "bedienaars van de erediensten" is van buitenlandse komaf.

Uit het jaarrapport blijkt ook dat de kerk blijft krimpen: in 2018 waren er 11 procent minder dopen dan in 2016, 14 procent minder huwelijken, 17 procent minder mensen in de eucharistievieringen en 4 procent minder vormsels. Aartsbisschop en kardinaal Jozef De Kesel benadrukt echter dat "niets zegt dat de kerk enkel kan gedijen in een cultuur waarin ze dominant is". "Ze hoeft niet de hele bevolking te vertegenwoordigen. We blijven wel op heel wat plaatsen in de samenleving relevant. Alleen niet langer vanuit een monopolie", zegt hij.