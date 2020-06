Vrouwen getuigen over aanhoudend seksisme: “Mama, wat is pijpen en waarom wil die man dat je dat doet?”

“Nog te vaak worden vrouwen op straat achterna geroepen. We hebben er genoeg van”, klinkt het uit alle hoeken, nadat een 19-jarige studente uit Gent een klap in het gezicht kreeg van een cafébaas die voordien commentaar uitte op haar ‘zomerse’ kledij. Geniepig of nét heel fysiek: seksisme is en blijft dagelijkse kost. Vijf vrouwen. Vijf verschillende verhalen.