Vrouwen die liefdesrivale wilden ombrengen krijgen tot drie jaar cel

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft twee vrouwen uit Sri Lanka die een liefdesrivale met een ijzeren staaf aanvielen, veroordeeld tot gevangenisstraffen van veertig maanden en drie jaar. Het slachtoffer moest uit een venster op de eerste verdieping springen om te ontkomen aan haar belaagsters.

Op 23 oktober 2014 wachtten de twee vrouwen het slachtoffer op aan haar appartement in Lanaken. De dochter, die verliefd was op de vriend van het slachtoffer, en haar moeder wilden de liefdesrivale uit de weg ruimen. Ze drongen het appartement binnen en spoten een vloeistof in het gezicht van de vrouw. Het slachtoffer wilde naar de badkamer vluchten, maar dat werd belet door de twee vrouwen. Tijdens de schermutseling kreeg het slachtoffer ook twee slagen met een ijzeren staaf op haar hoofd.

De vrouw zag geen andere uitweg dan uit het raam te springen. Een getuige hoorde de vrouw schreeuwen dat ze haar probeerden te vermoorden. Hij probeerde de radeloze vrouw nog op te vangen toen ze uit het raam sprong, maar kon niet voorkomen dat ze ernstig gekwetst raakte aan haar voet. Een deskundige moet nu de exacte schade vaststellen aan haar voet, waaraan ze al verschillende keren geopereerd is.