Vrouwen aan de macht in de Nationale Bank? Van Overtveldt: “Open Vld wil gewoon nog meer postjes”

15 maart 2019

Bron: Belga, eigen berichtgeving 12 Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) schiet met scherp op het voorstel van zijn opvolger Alexander De Croo (Open Vld) over de verhoging van het aantal vrouwen aan de top van de Nationale Bank, omdat De Croo de afschaffing van 10 zitjes wil compenseren door 4 extra regenten. Maar ook Van Overtveldt voorzag een uitbreiding van de regentenraad, al wilde hij die nadien weer afslanken.

"Wij wilden meer vrouwen en een vermindering van het totaal aantal mandaten in de Nationale Bank. VLD wil gewoon nog meer postjes... en die van de vakbonden veilig stellen", zo tweette Van Overtveldt vanochtend.

Minister De Croo stelt voor dat de top van de Nationale Bank tegen 2020 voor minstens een derde uit vrouwen bestaat. Ook Van Overtveldt had daar een plan voor klaar - tegen 2023 - maar dat bleef steken door de val van de regering. In beide voorstellen verdwijnt het tienkoppige College van Censoren, en krijgt de Regentenraad een meer controlerende functie.



In ruil zou die Raad vier extra leden krijgen, en moet die uitbreiding het mogelijk maken vanaf mei 2020 minstens aan een derde vrouwen te komen. Het Auditcomité wordt in de Regentenraad geïntegreerd. “De Croo wil dus meer postjes creëren”, aldus Van Overtveldt. Maar dat is wat kort door de bocht. Ook Van Overtveldt voorzag in eerste instantie een verhoging van het aantal regenten van 10 naar 14. Vanaf 2023 wilde hij opnieuw een afslanking doorvoeren, naar 8 regenten. Maar het plan-De Croo voorziet alleen een aantal maatregelen tegen 2020. Op die termijn voorzag Van Overtveldt hetzelfde.

Het kabinet-De Croo merkt vandaag fijntjes op dat er over het voorstel van de huidige minister wel een akkoord bestaat binnen de regering (weliswaar de minderheidsregering), wat maanden geleden niet het geval was met het voorstel van Van Overtveldt.

