Vrouwelijke geïnterneerden worden afgeluisterd in instelling Zelzate Psychiatrisch centrum schendt privacy SV

21 augustus 2018

05u16 0 In de streng beveiligde afdeling voor geïnterneerde vrouwen in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate worden patiënten afgeluisterd tijdens gesprekken met hun familie of advocaat. Dat blijkt uit een verslag van de Zorginspectie.

Het bezoek van de Zorginspectie kwam er naar aanleiding van een bericht dat in april in de krant 'De Morgen' stond. Toen raakte bekend dat het aantal afzonderingen in de gesloten afdeling enorm hoog ligt. Vorig jaar ging het om 831 afzonderingen of meer dan twee per dag, en dat op een populatie van 19 vrouwen. Ook beweerden bronnen dat in de private ruimte - waar patiënten samenzitten met hun familie, ombudspersoon of advocaat - niet alleen cameratoezicht is, maar ook geluidsopnames worden gemaakt.

Hoofdgeneesheer Jan De Varé heeft die berichten altijd ontkend, maar volgens het nieuwe verslag van de Zorginspectie, dat 'De Morgen' kon inkijken, klopt de info wél. De zorgverleners met wie de inspecteurs spraken, bevestigen dat steeds geluidsopnames worden gemaakt in de bezoekersruimte "omwille van de veiligheid". "De audio, en ook de camera, worden alleen uitgezet op vraag van een advocaat en indien er geen veiligheidsrisico bestaat."

De Liga voor de Mensenrechten spreekt van een inbreuk op de wet op de patiëntenrechten, ook al gaat het om vrouwen die criminele feiten hebben gepleegd. "Dit druist in tegen alle regels en is een bijzonder zware schending van de privacy van de patiënten én van de bezoekers." De directie van het centrum wenst niet te reageren. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil eerst het verslag officieel in handen hebben.