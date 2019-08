Vrouwelijke cipier gewond bij incident in gevangenis Andenne HAA

07 augustus 2019

12u55

Bron: Belga 4 Bij een incident in de gevangenis van Andenne (Namen) is gisteren een cipier gewond geraakt. Dat werd vernomen uit goede bron en het nieuws wordt bevestigd door het Gevangeniswezen. Het slachtoffer moest worden geopereerd aan de hand en is tijdelijk werkonbekwaam.

Het incident speelde zich gisterenvoormiddag af, waarbij drie gedetineerden zich om een onbekende reden barricadeerden in hun cel. Het personeel van de gevangenis slaagde er niet in om de celdeur te openen en riep de lokale politie op, maar ook die kon de deur niet openkrijgen.

Dus werd een speciale eenheid van de federale politie opgeroepen. Bij hun interventie raakte een vrouwelijke cipier gewond aan de hand. Ze moest een chirurgische ingreep ondergaan en is nu werkonbekwaam.



"We bevestigen dat zich dinsdag een incident heeft voorgedaan in de gevangenis van Andenne", zegt de directie. "We hebben een beroep gedaan op een speciale eenheid van de politie om dit incident in alle veiligheid op te lossen, en dat is gelukt. Uit respect voor het privéleven, verstrekken we geen informatie over persoonlijke situaties".