Vrouwelijke buschauffeur krijgt vuistslag van balorige passagier

avh

17u43

Bron: Belga

3

rv Foto ter illustratie

Een vrouwelijke buschauffeur van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft gisteren aan halte Wiener in Watermaal-Bosvoorde een vuistslag op de borstkas gekregen van een passagier die wilde opstappen op de bus, ook nadat de chauffeur erop gewezen had dat ze in pauze was.