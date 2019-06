Vrouwelijke arts blijft in cel voor moordpoging op echtgenote van man op wie ze oogje had. Advocaat spreekt over “horrorverhaal” KVDS

29 juni 2019

12u09

Bron: Belga 0 De raadkamer in Tongeren heeft de aanhouding bevestigd van een vrouwelijke arts (43) die al een maand in de cel zit op verdenking van poging tot moord. Op 29 mei drong ze de woning binnen van de echtgenote van een man op wie ze een oogje had. Het slachtoffer lag te slapen, schrok wakker en zag iemand met een injectienaald over zich heen hangen. De indringer sloeg op de vlucht, maar het slachtoffer herkende haar formeel. Intussen zou de dokteres bekentenissen hebben afgelegd, maar het parket van Limburg wil dat vooralsnog niet bevestigen.

Op 29 mei was het al de tweede keer dat de dokteres een ongewenst bezoek bracht aan het koppel in Rekem (Lanaken). De eerste keer had het 46-jarige slachtoffer een chemische geur in huis waargenomen en ze betrapte toen ook een verdacht individu, maar dat kon uiteindelijk ontkomen.

Bizarre geur

Ruim twee weken later werd die bizarre geur opnieuw waargenomen in het huis in Rekem. Het slachtoffer kreeg een prop in de mond, waarna de verdachte de substantie wilde inspuiten. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Het parket van Limburg bevestigde dat de raadkamer de aanhouding van de dokteres vrijdag heeft verlengd, maar het nieuws over de bekentenis kon niet worden bevestigd.





De vrouwelijke arts had een vriendschapsrelatie met de echtgenoot van het slachtoffer in Rekem, die leraar is. Blijkbaar zag zij meer in die relatie dan de man.

Aanvankelijk beweerde de vrouw over een alibi te beschikken, maar dat zou volgens Het Belang van Limburg doorprikt zijn. Enerzijds is er de formele herkenning door het slachtoffer en anderzijds is de verdachte die bewuste 29 mei op een bus naar Lanaken gezien. En er zijn nog andere bezwarende elementen.

“Duivels plan”

De verdachte zou wel de intentie tot doden ontkennen. Naar eigen zeggen wilde ze het slachtoffer alleen schrik aanjagen. Meester Erik Schellingen vertegenwoordigt de belangen van de burgerlijke partij, maar kreeg nog geen inzage in het dossier. "Dit is een horrorverhaal. Het gaat hier om een geplande daad, een duivels plan dat voorbereid werd. Het zou een film kunnen zijn, maar hier is het helaas bittere realiteit. Volgens ons is het wel degelijk een moordpoging, die later voor een hof van assisen dan wel een correctionele rechtbank gepleit zal worden, " zei de advocaat vandaag.