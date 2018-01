Vrouw zwaargewond nadat ze onder tram terechtkomt Silke Vandenbroeck

14u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Google Maps Een voetgangster is ernstig gewond geraakt nadat ze onder een tram terechtgekomen is in Sint-Jans-Molenbeek.

Het ongeval gebeurde aan een halte vlakbij het kruispunt van de Leopold II-laan met de Jubelfeestlaan. Volgens de MIVB werd de vrouw aangereden net toen de tram van lijn 51 de halte verliet. De juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.

Bij het ongeval vielen geen andere gewonden maar de trambestuurder was wel in shock. Door het incident was het tramverkeer op lijn 51 onderbroken tussen de haltes Belgica en Ijzer. Rond 15 uur kon de dienst hersteld worden, aldus nog de MIVB.