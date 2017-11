Vrouw zwaargewond na ongeval met vrachtwagen Hans Verbeke

09u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hans Verbeke De vrachtwagenchauffeur werd verrast door de wagen die de N36 opreed. Langs de N36 in de Anzegemse deelgemeente Tiegem gebeurde vanochtend rond kwart voor acht een spectaculair ongeval. Een vrachtwagenchauffeur die in de richting van het centrum reed, was verrast door een kleine personenwagen die tegen alle verwachtingen in vanuit een ondergeschikte weg de N36 opdraaide.

De trucker kon een ongeval niet vermijden en raakte de wagen ter hoogte van het motorblok. Door de klap werd het autootje in de gracht geslingerd. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurster te bevrijden. De vrouw liep zware verwondingen op, maar zou niet in levensgevaar verkeren. Door het ongeval was er tijdens de ochtendspits een uur lang ernstige verkeershinder op de N36.

Hans Verbeke De hulpdiensten moesten de bestuurster bevrijden.