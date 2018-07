Vrouw zit onbeweeglijk achter het stuur: sprake van verdacht overlijden

Toon Verheijen

26 juli 2018

22u12

De hulpdiensten werden vanavond opgeroepen voor een verdacht overlijden in de Kasterveldenstraat in Merksem. Getuigen hadden een vrouw onbeweeglijk in haar wagen zien zitten. De 73-jarige dame bleek uiteindelijk overleden te zijn.