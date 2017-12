Vrouw wil zebrapad oversteken, maar wordt dodelijk aangereden door vrachtwagen

Wim De Smet

11u55

Bron: eigen berichtgeving

In het centrum van Asse is vanmorgen een vrouw om het leven gekomen toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. De vrouw wilde op het zebrapad de straat oversteken. De bestuurder van een zware vrachtwagen, geladen met heftrucks, had groen licht en merkte de overstekende voetganger te laat op.