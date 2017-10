Vrouw vraagt onbekende om wagen voor haar garage te verplaatsen, die valt haar aan met mes: "Ik maak u kapot" mvdb

18u36

Bron: Belga 0 BELGA Het openbaar ministerie heeft drie jaar cel gevorderd voor Abdeladim O. (42) uit Antwerpen, die vervolgd wordt voor poging tot doodslag en verboden wapenbezit. Hij had een vrouw aangevallen met een mes, nadat ze hem gevraagd had om zijn wagen te verplaatsen, die de ingang van haar garage blokkeerde. "Een typisch voorbeeld van zinloos geweld", stelde de procureur.

Het slachtoffer wilde op 28 augustus haar garage aan de Herentalsebaan in Deurne inrijden, maar het voertuig van de beklaagde stond pal voor de ingang. Ze claxonneerde om hem aan te manen zich te verplaatsen, waarop Abdeladim O. bij wijze van antwoord zijn middenvinger opstak.

Hals

De vrouw parkeerde zich vervolgens naast de veertiger en vroeg hem om zijn voertuig te verzetten. Hij schold haar uit en haalde een mes tevoorschijn. "De beklaagde wilde in haar hals steken, maar gelukkig voor het slachtoffer kwam net haar vriend naar buiten, die hem weg duwde. Ook hij moest echter nog een steek ontwijken", zei de procureur.

"Kapot maken"

De beklaagde sloeg na het incident op de vlucht, maar kon snel gevat worden door een politiepatrouille die in de buurt was. Abdeladim O. riep dat hij het slachtoffer wel zou vinden en dat hij haar dan "kapot ging maken". De man heeft volgens het openbaar ministerie al een gevuld strafblad en moet woensdag opnieuw voor de rechtbank verschijnen voor intrafamiliaal geweld.

De verdediging voerde geen betwisting over het verboden wapenbezit, maar betwistte wel dat Abdeladim O. de intentie had om het slachtoffer te doden. Er was hoogstens sprake van bedreiging. Zijn advocaat pleitte voor een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en eist 1.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 30 oktober.