Vrouw voor ogen van dochtertje neergestoken in bakkerij in Torhout, slachtoffer in levensgevaar Jelle Houwen ADN

09 augustus 2018

15u04

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 125 Een bekende bakkerij in de Oostendestraat in Torhout is deze middag opgeschrikt door een steekpartij. Rond 12.30 uur werd een 34-jarige vrouw, de gerante die de bakkerij openhield, door haar vriend neergestoken met een mes. Voor de ogen van haar dochtertje (3).

De vrouw raakte ernstig gewond en verkeert in levensgevaar. Een MUG-arts was snel ter plaatse, het ziekenhuis ligt immers vlakbij. De vrouw werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verzorging.



De verkoopster werd neergestoken door haar 37-jarige partner van Libische afkomst, meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte werd ter plaatse opgepakt en moet nog verhoord worden over de feiten. Over zijn motief is voorlopig nog niets bekend.



De politie en het laboratorium zijn massaal ter plaatse voor sporenonderzoek. De bakkerij en de parking zijn afgesloten.