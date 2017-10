Vrouw veroordeeld die investeerders 1,1 miljoen euro lichter maakte "om spullen naar oorlogsgebied te sturen" 12u55

Bron: Belga 0 Een 44-jarige vrouw uit Brugge is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes maanden voor het oplichten van haar investeerders. In totaal leende Saskia S. ongeveer 1,1 miljoen euro, maar haar zaken gingen steeds failliet. Het OM had 37 maanden effectief gevorderd.

Bij haar faillissement in 2010 zag de beklaagde hoe de stock voor relatief kleine bedragen werd verkocht. Daarop besloot ze om voortaan zelf spullen afkomstig uit faillissementen aan te kopen. Het was zogezegd haar bedoeling om de kleren in grote containers naar oorlogsgebied te sturen. Toen ze geen lening kreeg bij de bank, begon ze investeerders te ronselen via een tussenpersoon.



In 2012 weekte ze op die manier ruim een miljoen euro los bij 28 mensen, vooral uit Knokke-Heist. De gedupeerden kregen meestal slechts een fractie van hun lening terug. De oplichtingen kwamen begin januari 2013 aan het licht. Enkele dagen na zijn ondervraging stapte haar ex-partner toen uit het leven.



Enkele maanden later startte S. alweer een nieuwe onderneming. Ook die zaak ging al in februari 2014 op de fles. De beklaagde kocht onder andere voor bijna 30.000 euro handtassen, zonder de leverancier te betalen. Na het faillissement waren de handtassen verdwenen, terwijl ze volgens de boekhouding eigenlijk helemaal niet verkocht waren. Voor het gesjoemel met de handtassen kreeg S. uiteindelijk twee maanden gevangenisstraf met uitstel.



De verdediging hekelde vooral de houding van de bankier die als tussenpersoon optrad. "Dat is de grote winnaar en de grote afwezige. Hij sprak ondraaglijke rentes af, maar ontving 100.000 euro aan commissies", aldus meester Dirk Vandamme, die vroeg om geen effectieve straf op te leggen. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen op te lichten", zei de beklaagde.



In een ander dossier stelde S. zich zelf burgerlijke partij. Een gedupeerde uit Oudenaarde zou haar immers met een wapen bedreigd en bestolen hebben. B.G. (42) ontkende de afpersing en werd voor die feiten vrijgesproken door de rechter.