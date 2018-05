Vrouw vermoord, kinderen vastgebonden: dader dreigt van flatgebouw te springen na gezinsdrama Oudenburg en schiet in de lucht Gasfles die naar beneden gegooid werd was op voorhand opengedraaid Bart Boterman Jelle Houwen

14 mei 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 4403 In de Vijfwegstraat in Ettelgem bij Oudenburg is deze middag een gezinsdrama gebeurd. Het levenloze lichaam van een vrouw werd er aangetroffen in de garage, haar drie kinderen werden vastgebonden maar ongedeerd op de bovenverdieping gevonden. De dader is na de feiten naar Bredene gevlucht. Hij staat er momenteel op het dak van een appartementsgebouw met een wapen in de hand. De gasfles die hij naar beneden gooide, had hij op voorhand opengedraaid. Gelukkig is het ding niet ontploft. De politie probeert op hem in te praten, maar vooralsnog zonder succes. De omgeving is afgesloten en het Speciaal Interventieteam van de politie is aanwezig. De situatie duurt nu al ruim drie uur.

De man lijkt er een 'spelletje' van te maken. Hij legde al meermaals het wapen voor zich op de grond en stond met zijn armen te zwaaien. Hij doet alsof hij zich overgeeft, maar neemt na enkele tellen dan weer het pistool op en vuurt ermee in de lucht. De man lijkt ook te genieten van de aandacht. Hij wuift meermaals naar beneden en staat breed gesticulerend op het dak.

Het is onduidelijk hoe lang de politie nog wil doorgaan met de onderhandelingen. Alles is in gereedheid gebracht om actie te ondernemen.

11, 12 en 15 jaar

Het levenloze lichaam van de vrouw werd vanmiddag aangetroffen in de garage van een woning in de Vijfwegstraat in Oudenburg. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en troffen de drie kinderen van de vrouw - 11, 12 en 15 jaar oud - ook in het huis aan. Zij bevonden zich vastgebonden, maar ongedeerd op de bovenverdieping. Ze waren uiteraard erg onder de indruk van de gebeurtenissen en zijn opgevangen door slachtofferhulp van de politie. Het gaat om kinderen die de vrouw overhield aan een vorige relatie.

De vermoedelijke dader zou K. L. uit Oostende zijn, de nieuwe vriend van het slachtoffer. Na de feiten is de man dus naar Bredene gereden. Kort na de middag werden de politie en de hulpdiensten opgeroepen omdat een man zich op het dak van een 13 verdiepingen tellend appartementsgebouw bevond. Het ging daarbij om de verdachte van de moord in Oudenburg.

Dat appartementsgebouw lijkt niet toevallig gekozen. De dader woonde vroeger bij zijn ouders in de buurt, in de Groenendijkstraat. Het flatgebouw Calista ligt in dezelfde straat, aan de Zandheuvel. De dader kende het flatgebouw dus zeer goed.

Facebook Live

De dader heeft intussen ook al verschillende voorwerpen naar beneden gegooid. Vermoedelijk gaat het om werkmateriaal dat op het dak lag aangezien er werken aan de gang waren. Die voorwerpen hebben gelukkig niemand geraakt. De opengedraaide gasfles die hij bij zich had, gooide hij eveneens naar beneden. Gelukkig zonder erg.

De man zou vanop het dak van het appartementsgebouw ook al een live video hebben uitgezonden op zijn Facebookprofiel. Daarin zou hij zijn volgers meer uitleg hebben gegeven, valt te horen bij bronnen.

Speciale interventie

De politie probeert op hem in te praten, maar voorlopig zonder succes. Intussen is ook het Speciaal Interventieteam van de politie toegekomen. Zij hebben plaatsgenomen in het gebouw zelf, maar ook op het gebouw naast de 'Calista'. Zo ligt op het flatgebouw ernaast een scherpschutter van de politie. De volledige buurt is afgesloten.

Binnen de perimeter ligt één basisschool, De Zandlopertjes. Alle leerlingen zitten al de ganse middag geblokkeerd in het gebouw. "Maar iedereen stelt het goed en er is zeker geen paniek", klinkt het in de school. "We zitten samen met zo’n 200 leerlingen, van het eerste kleuter tot het zesde leerjaar. De meesten kregen te horen dat ze door omstandigheden wat langer op school moeten blijven, de echte toedracht deelden we niet mee."

"Paniek bij de ouders"

"Er is evenwel continu politie aanwezig rond het schoolgebouw en de politie zelf kwam het personeel al inlichtingen geven. De directeur staat ook in permanent contact met de politie. De kinderen merken binnen vrij weinig van de situatie. We doen er ook alles aan om dat zo te houden. De kinderen kunnen hier spelletjes spelen en er is begeleiding."

"Meer moeite is er om de ouders proberen kalm te houden. We brachten hen allen op de hoogte en begrijpelijkerwijs is er bij hen wél wat paniek. Zij willen hun kroost zo snel mogelijk bij hen krijgen, wat we begrijpen. Maar de veiligste plaats voor de kinderen is nu echt in de school, en niet buiten hier in de directe omgeving. We hopen natuurlijk dat de situatie niet al te lang meer duurt."

"Vanaf derde leerjaar meteen ingelicht"

"De leerlingen vanaf het derde leerjaar hebben we wél ingelicht over de feiten omdat we ook de realiteit niet willen verdraaien”, zegt directeur Gunther Vanmassenhove. “Eerst reageerden zij wel wat in shock maar we laten hen hun gedachten nu verzetten door hen op de computer te laten of een film te laten zien. De kleuterafdeling is wel ontruimd, want dat gebouw bevindt zich op amper 50 meter van het flatgebouw waar de man op staat. Omdat hij een vuurwapen bij zich heeft, zou hij de school kunnen raken."

"De kleuters houden we bezig door de danspasjes voor het aankomende schoolfeest in te oefenen. De ouders verzamelden zich op een paadje richting school dat buiten het gebied ligt die de dader zou kunnen raken. Na overleg met de politie hebben wij die ouders binnengelaten in de school. Zo kunnen we de situatie beter onder controle houden. Omdat het toch al wat frisjes was buiten is het ook voor de ouders wat comfortabeler. En zij willen natuurlijk snel hun kroost terugzien", besluit de directeur.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.