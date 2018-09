Vrouw vermoord in Herentals, vriend opgepakt JVN

06 september 2018

11u06

Bron: eigen berichtgeving, belga 136 In Herentals in de Antwerpse Kempen is gisteravond het lichaam van een 56-jarige vrouw aangetroffen in haar woning. De vriend van het slachtoffer, een 48-jarige man , werd opgepakt na een zoekactie met honden in de bossen rond jeugdverblijf De Brink.

De verdachte, een voormalige vrijwillige brandweerman die volgens buren sinds 1,5 jaar een relatie had met het slachtoffer, belde volgens het parket gisteravond naar zijn zus, die op haar beurt de hulpdiensten verwittigde. Of de man in dat gesprek ook bekend heeft dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vriendin, wil het parket voorlopig niet kwijt. Het koppel woonde samen in de Nijverheidsstraat, op enkele kilometers van waar de zoekactie plaatsvindt.