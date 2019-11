Vrouw vermoord door (ex-)partner in provincie Namen HAA

28 november 2019

10u41

Bron: Sudinfo, DH, L'Avenir 4 Een man heeft afgelopen nacht zijn partner (of ex-partner) om het leven gebracht in Assesse, in de provincie Namen.

Het parket van Namen bevestigt de moord in Assesse, een dorpje ten zuiden van de stad Namen. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar de vrouw zou in de vroege ochtend om het leven zijn gebracht door haar partner of ex-partner. Het is nog onbekend of een verdachte is opgepakt. Het parket is ter plaatse voor onderzoek.

