Vrouw verleent geen voorrang bij verlaten A12 in Stabroek: slachtoffer kritiek

Nina Bernaerts

27 juni 2018

23u09

Bron: Eigen berichtgeving

9

Een vrouw in een grijze Hyundai is vanavond rond 21.30 uur zwaargewond geraakt. De vrouw, komende van Nederland, nam op de A12 de afrit Stabroek. Vermoedelijk reed ze onmiddellijk het kruispunt op - zonder voorrang te verlenen- en had ze de zwarte BMW niet zien aankomen.