Vrouw verklikt echtgenoot na echtelijke ruzie: “Hij kweekt cannabis in onze slaapkamer” SVM

19 december 2018

16u26

Bron: Belga 4 Een Iranees die in zijn huurwoning in Maasmechelen een cannabisplantage begonnen was, is na een echtelijke ruzie verklikt geweest door zijn eigen vrouw. De man kreeg van de Tongerse strafrechter een gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van 8.000 euro, beide met uitstel. De dame, die ook verdacht werd van het opzetten van de plantage, werd vrijgesproken.

De vrouw stapte op 3 juni 2017 na een echtelijke ruzie naar de politie en vertelde dat haar man een plantage was gestart in hun slaapkamer. Hij had die opgezet toen ze bij een vriendin verbleef. Nadat ze was teruggekomen, mocht ze van haar man ineens de slaapkamer niet meer in en stond er een grote waterton in de badkamer.

Toen haar man even weg was, ging ze in de kamer kijken en ontdekte ze de plantage. Ze confronteerde haar echtgenoot met de ontdekking en eiste dat de plantage onmiddellijk verdween. Hij weigerde en er ontstond een ruzie waarbij de vrouw enkele rake klappen kreeg. Daarop stapte ze naar de politie.

Agenten vielen in de woning binnen. Ze vonden niet alleen een plantage van 147 planten in een van de slaapkamers, maar ook de resten van een andere plantage in de kelder.

Wrok

Uit wrok vertelde de Iranees dat de beide plantages eigenlijk opgezet waren door zijn vrouw omdat het gezin grote schulden had en geen hulp kreeg van het OCMW. Later kwam hij terug op die verklaring en gaf hij toe dat hij met de plantage in de slaapkamer begonnen was. Zijn vrouw wist van niets. De restanten in de kelder zouden echter van zijn huisbaas en een vorige huurder geweest zijn. Dat laatste kon hij bewijzen met een opgenomen gesprek waarin zijn huisbaas hem vertelde over de plantage.

Ook de vrouw moest zich verantwoorden voor de rechter voor de twee plantages. Zij werd echter over de hele lijn vrijgesproken. Haar man werd wel veroordeeld voor de plantage op de slaapkamer.