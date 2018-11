Vrouw verdwijnt nadat ze lift probeert te krijgen in Gent ADN

27 november 2018

15u09

Bron: Federale Politie 0 Op donderdag 8 november 2018 omstreeks 22u30 werd de 36-jarige Mona Moghaddam voor het laatst gezien in het centrum van Gent. Ze was aan het liften. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Mona Moghaddam is atletisch gebouwd en ongeveer 1m70 lang. Ze heeft zwart haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een donkerblauwe winterjas. Ze had een groene koffer bij zich. De vrouw kan verward overkomen en heeft medische zorgen nodig.



Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.