Vrouw verdacht van grootschalige drugssmokkel vrij door acties Veiligheidskorps Wouter Hertogs

04 oktober 2018

12u10

Bron: Eigen berichtgeving 6 Een vrouw die verdacht wordt van grootschalige drugssmokkel is nog voor haar proces in vrijheid gesteld. De oorzaak van de invrijheidstelling is de staking bij het Veiligheidskorps. Daardoor kon haar zaak nog niet behandeld worden. Omdat ze ook nog kampt met medische problemen mag ze de cel verlaten in afwachting van haar proces.

De zaak tegen de vrouw en de andere beklaagden ging normaal vorige maand behandeld worden. Maar omdat het Veiligheidskorps, dat instaat voor de overbrenging van de gedetineerden naar het Brusselse justitiepaleis, de verdachten niet kon brengen, werd de zaak noodgedwongen uitgesteld. Het uitstel leidde tot grote woede bij advocaten en het parket.

Een van de verdachten in de zaak heeft nu de gevangenis mogen verlaten, nog voor het proces van start is gegaan. “Ze zit al meer dan een jaar in voorhechtenis, dat is veel te lang. Daarnaast zijn er ook medische problemen", aldus haar advocaat Pieter Filipowicz. Ironisch genoeg kon de vrouw gisteren ook niet worden overgebracht naar het gerechtsgebouw door een stakingsactie van het Veiligheidskorps.