Vrouw vecht voor haar leven in Spa nadat parachute niet opent na sprong uit vliegtuig

17 februari 2019

04u23

Bron: Belga 0 Een vrouw is gisteren in de Luikse stad Spa zwaargewond geraakt bij een parachutesprong die fout is gegaan. Dat zegt het parket van Luik. De vrouw verkeert in levensgevaar.

Een groep van zestien ervaren parachutespringers steeg zaterdag op met het vliegtuig op het vliegveld van Spa-La Sauvenière. Ze zouden wellicht figuren vormen in de lucht. Maar nadat ze uit het vliegtuig waren gesprongen, en het tijd was om hun parachutes te openen, slaagde één parachutespringster daar niet in.

De vrouw, een vijftiger, viel met grote snelheid naar de aarde. Gelukkig werd haar val nog afgeremd door bomen. Toen ze tussen de bomen uiteindelijk werd teruggevonden, bleek ze wonderwel nog in leven, al was ze zwaargewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze vecht voor haar leven.